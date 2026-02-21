Haberler

2026 Ampute Futbol Dünya Kupası Meksika'da düzenlenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ampute Futbol Dünya Kupası'nın ev sahipliği Kosta Rika'dan Meksika'ya geçti. Turnuva, 31 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinden 13-22 Kasım'a alındı.

2026 Ampute Futbol Dünya Kupası'nın ev sahipliği, Kosta Rika'dan Meksika'ya geçti.

Dünya Ampute Futbol Federasyonunun (WAFF) açıklamasına göre daha önce Liberya şehrinde yapılacağı duyurulan turnuva, Kosta Rika'nın ev sahipliğinden çekilmesi nedeniyle Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde düzenlenecek.

24 takımın mücadele edeceği organizasyonun gerçekleşeceği tarihler de 31 Temmuz-9 Ağustos'tan 13-22 Kasım'a alındı.

Dünya Kupası, son olarak 2022 yılında İstanbul'da düzenlenmişti. Finalde Angola'yı 4-1 yenen Türkiye, ilk kez dünya şampiyonu olmuştu.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler

Savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Deniz Çakır'dan dizi sektörüne sitem: Haksızlık bu

''Erkekler aynı kalıyor, yanındaki kadınlar güncelleniyor''
ABD'li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil'den Fırat'a kadar İsrail'in hakkı

Bak sen şu hadsizin ettiği laflara! Türkiye'yi de işin işine kattı
Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı

Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı
Zincir markette akılalmaz görüntü

Yine zincir market yine mide bulandıran görüntüler
Deniz Çakır'dan dizi sektörüne sitem: Haksızlık bu

''Erkekler aynı kalıyor, yanındaki kadınlar güncelleniyor''
Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı

Ünlü oyuncuyu zorlayan sahne! Defalarca denedi, sonunda dayanamadı
Yıldız Tilbe tansiyon hastalığı nedeniyle hastaneye başvurdu

Hayranlarını korkuttu