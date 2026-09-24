2026-2027 sezonunda Avrupa'da 16 Türk basketbol takımı Türkiye'yi temsil edecek

2026-2027 sezonunda Avrupa'da 16 Türk basketbol takımı Türkiye'yi temsil edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında erkeklerde 11, kadınlarda 5 Türk takımı Türkiye'yi temsil edecek. Listede Anadolu Efes, Fenerbahçe Tarfin ve Galatasaray MCT Technic yer alıyor; Emlak Konut ise eleme sonucuna göre kadınlar Avrupa Ligi veya Avrupa Kupası'nda mücadele edecek.
Basketbolda 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında 16 Türk ekibi mücadele verecek.
Yeni sezonda erkeklerde 11, kadınlarda ise 5 takım, Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek.
Avrupa kupalarında yer alacak Türk temsilcileri şöyle:
Basketbol Avrupa Ligi: Anadolu Efes, Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş
BKT Avrupa Kupası: Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom, TOFAŞ
Basketbol Şampiyonlar Ligi: Galatasaray MCT Technic, Trabzonspor
FIBA Avrupa Kupası: Esenler Erokspor, Yukatel Denizli Basket, Biotekno Körfez Basket
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi: Fenerbahçe Tarfin, Galatasaray Çağdaş Faktoring
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: ÇİMSA ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA
NOT: Emlak Konut, son eleme turunu geçmesi halinde FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ne katılacak. İstanbul ekibi, elenmesi durumunda ise FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele edecek.