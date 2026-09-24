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2026-2027 sezonunda Avrupa'da 16 Türk basketbol takımı Türkiye'yi temsil edecek

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2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında erkeklerde 11, kadınlarda 5 Türk takımı Türkiye'yi temsil edecek. Listede Anadolu Efes, Fenerbahçe Tarfin ve Galatasaray MCT Technic yer alıyor; Emlak Konut ise eleme sonucuna göre kadınlar Avrupa Ligi veya Avrupa Kupası'nda mücadele edecek.

Basketbolda 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında 16 Türk ekibi mücadele verecek.

Yeni sezonda erkeklerde 11, kadınlarda ise 5 takım, Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek.

Avrupa kupalarında yer alacak Türk temsilcileri şöyle:

Basketbol Avrupa Ligi: Anadolu Efes, Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş

BKT Avrupa Kupası: Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom, TOFAŞ

Basketbol Şampiyonlar Ligi: Galatasaray MCT Technic, Trabzonspor

FIBA Avrupa Kupası: Esenler Erokspor, Yukatel Denizli Basket, Biotekno Körfez Basket

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi: Fenerbahçe Tarfin, Galatasaray Çağdaş Faktoring

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: ÇİMSA ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA

NOT: Emlak Konut, son eleme turunu geçmesi halinde FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ne katılacak. İstanbul ekibi, elenmesi durumunda ise FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele edecek.

Kaynak: AA
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