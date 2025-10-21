2025 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası şampiyonu Ziraat Bankkart

2025 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi.

ŞAMPİYON ZİRAAT BANKKART

Malatya Orduzu Salonu'nda oynanan maçı Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenen Ziraat Bankkart kazandı. Bu sonuçla birlikte Ziraat Bankkart, AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda şampiyon oldu. Ziraat Bankkart, bu şampiyonlukla birlikte kupayı 5. kez müzesine götürdü.

OSMAN AŞKIN BAK VE MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ MAÇI TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de maçı izledi.