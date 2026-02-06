Haberler

Murat Aksu: "2025 yılı Türkiye için ilklerin yılı oldu"

Güncelleme:
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, 2025 yılının Türkiye için önemli başarılarla dolu bir yıl olacağını vurguladı. Defne Kurt'un başarıları ve Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı uluslararası etkinliklerin yanı sıra, 2036 Paralimpik Oyunları hedefi hakkında bilgi verdi.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) Başkanı Murat Aksu, 2025'in Türkiye için ilklerin yılı olduğunu söyledi.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Brand&Sport Summit etkinliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 2025 yılının Türkiye için ilklerin yılı olduğunu hatırlatan Aksu, " Defne Kurt'u gördük. 5 altın madalyayla bize Dünya Şampiyonası'nda mutluluk kazandırdı. Türkiye'de ayrıca Avrupa Para Gençlik Oyunları İstanbul'da düzenlendi. Bu bizim tarihimizde ilkti. Paralimpikte dünyada ilk düzenlenen Plaj Oyunları'nı Mersin'de düzenledik. Dünya Halter Şampiyonası'nı da yaptık. Artık Türkiye, sadece yarışmalara katılan bir ülke değil. Artık yarışmalara ev sahipliği de yapıyoruz. 2036 Paralimpik Oyunları'nı İstanbul'da düzenleyene kadar bu hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Paralimpik organizasyonlarını en iyi şekilde yapabileceğimizi gösteriyoruz. Sporcularımız, 2025 yılında birçok ülkede yarıştı. Öncelikli hedefimiz ise 2028 Paralimpik Oyunları. 28 olan sayımızı yükseltmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

2028 Paralimpik Oyunları için yaptıkları çalışmalar hakkında da konuşan Aksu, "Bütün sporcu kardeşlerim, son sürat organizasyon için çalışmaya devam ediyor. Basının destekleri çok önemli. İlham kaynağı olan sporcularımızın başarılarını ne kadar çok kardeşimize duyurursak, onları spora kazandırırsak, o kadar iyi. Bu yüzden basının desteğinin artarak devam etmesini istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
