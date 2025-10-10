2025 Türkiye Baja Şampiyonası Bursa'da Başladı
2025 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı Bursa'da sıralama turlarıyla başladı. 26 otomobil ve 52 sporcunun katıldığı yarışta, ekipler 6 kilometrelik Demirci-Dağyenice etabını geçecek. Şampiyona, 12 Ekim'de tamamlanacak.
Burhan Turan 2025 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı Bursa'da sıralama turlarıyla başladı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) 2025 ulusal yarışma takviminde yer alan Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) tarafından organize edilen etkinlikte 26 otomobil, 52 sporcu yer aldı.
Sıralama turlarında 6 kilometrelik Demirci-Dağyenice etabının geçileceği yarışta, yarın Gürsu Dışkaya köyünden start alacak ekipler, Gürsu Ericek Göleti mevkisinde oluşturulan özel seyirci etabında mücadeleyi sürdürecek.
Toplam 5 etaptan oluşan ve 12 Ekim'de tamamlanacak şampiyonanın Bursa ayağı sonunda yarışçılar, "Türkiye şampiyonu" unvanı alacak.