2025 NBA Kupası Grupları Açıklandı

2025 NBA Kupası Grupları Açıklandı
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2025 NBA Kupası'nda grup aşamasındaki müsabakalar 31 Ekim'de başlayacak. 30 NBA takımı, kendi konferanslarındaki 5'erli gruplarda yer aldı. Gruplarını lider tamamlayan takımlar bir üst tura yükselecek.

Bu yıl 3. kez düzenlenecek NBA Kupası'nda gruplar açıklandı.

2025 NBA Kupası'nda gruplar belli oldu. Grup aşamasındaki müsabakalar 31 Ekim'de başlayacak ve 28 Kasım'da sona erecek. Final ise 16 Aralık'ta Las Vegas'ta yapılacak. NBA'de yer alan 30 takım, 2024-2025 sezonundaki derecelerine göre kendi konferanslarında 5'erli gruplarda yer aldı. Her takım, 2'si evinde, 2'si de deplasmanda toplam 4 karşılaşma oynayacak. Gruplarını lider tamamlayan 6 takım ile iki konferansta en iyi ikinci 1'er ekip bir üst tura çıkacak.

Geçtiğimiz sezon NBA Kupası'nı finalde Oklahoma City Thunder'ı 97-81'lik skorla mağlup eden Milwaukee Bucks kazandı.

2025 NBA Kupası'nda gruplar şöyle:

Batı Konferansı

Batı Grubu A

Oklahoma City Thunder

Minnesota Timberwolves

Sacramento Kings

Phoenix Suns

Utah Jazz

Batı Grubu B

Los Angeles Lakers

Los Angeles Clippers

Memphis Grizzlies

Dallas Mavericks

New Orleans Pelicans

Batı Grubu C

Houston Rockets

Denver Nuggets

Golden State Warriors

Portland Trail Blazers

San Antonio Spurs

Doğu Konferansı

Doğu Grubu A

Cleveland Cavaliers

Indiana Pacers

Atlanta Hawks

Toronto Raptors

Washington Wizards

Doğu Grubu B

Boston Celtics

Detroit Pistons

Orlando Magic

Brooklyn Nets

Philadelphia 76ers

Doğu Grubu C

New York Knicks

Milwaukee Bucks

Chicago Bulls

Miami Heat

Charlotte Hornets - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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