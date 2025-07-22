2025 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Finalleri İçin Heyecan Dorukta

2025 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Finalleri İçin Heyecan Dorukta
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Polonya'nın Lodz şehrinde 23-27 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenlenecek 2025 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi (VNL) Finalleri için basın toplantısı gerçekleştirildi. A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Simge Aköz, finallerde gösterecekleri performansa dair umutlu açıklamalar yaptı.

Polonya'nın ev sahipliğinde 23-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Lodz şehrinde düzenlenecek 2025 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi (VNL) Finallerinin basın toplantısı yapıldı.

Düzenlenen basın toplantısına ev sahibi Polonya'nın takım kaptanı ve başantrenörü, final etabında mücadele edecek takımların sporcuları ve A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Simge Aköz katıldı.

Simge Aköz basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Yeniden finallerde olduğumuz için çok mutluyuz. Üç haftada da farklı kadroları deneme fırsatımız oldu. Bu sebeple bence bazı iniş çıkışlarımızın da olması çok normal diye düşünüyorum. Burada büyük şeyler yapmak için yeterli kalitemiz var ve artık finallerdeyiz. Güçlü olduğumuza inanıyoruz ve bunu sahada göstermek için elimizden geleni yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL Finallerinde çeyrek finalde 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.30'da Atlas Arena'da Japonya ile karşılaşacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Milliler, Japonya'yı elemesi halinde yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Ay-Yıldızlıların VNL Finalleri kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Dilay Özdemir, Cansu Özbay

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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