A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı
2025 FIVB Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'ya 3-2 mağlup olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı. Bu sonuç, Türkiye'nin voleyboldaki başarısını ve takımın dayanıklılığını bir kez daha ortaya koydu. Takım, mücadeleci oyunuyla ve disipliniyle büyük bir takdir topladı.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor