2025 Ege'de rekorlar ve ilklerle geçti

EGELİ sporcular 2025 yılında uluslararası alanda tarihi başarılar elde etti. İzmir'de yetişen milli cimnastikçi Adem Asil, 2025'te Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez çifte şampiyonluk yaşarken, Dünya Şampiyonası'ndan da gümüş madalyayla dönerek dev organizasyonda iki madalya kazanan ilk cimnastikçimiz oldu. Almanya'da haziran ayındaki Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda hem genel tasnifte hem de halkada altın madalyayı boynuna takıp, 2023 Avrupa Şampiyonası'ndaki aynı başarısını tekrarladıktan sonra 19-25 Ekim tarihleri arasında Endonezya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde ikinci olan Adem, yine ilki başardı. Adem Asil, Avrupa Şampiyonası'nda toplam 11 madalyayla rekor kırdı.

AYSEL ÖNDER'DEN ÇİFTE ŞAMPİYONLUK

Para atletizmde geçen yıl Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda henüz 19 yaşında tarihi dereceler elde eden İzmirli milli atlet Aysel Önder, Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda da rekorla zirveye çıktı. Mental engelli Aysel Önder, mart ayında Finlandiya'da düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. Milli sporcu 56.17'lik derecesiyle Avrupa ve Dünya salon rekoru kırarak şampiyon oldu. Başarılı sporcu, ağustos ayında Hindistan'da düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nda 54.51'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. İzmirli genç sporcu, Hindistan'daki şampiyonada kadınlar 400 metre T20 finalinde 54.51'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

GÜREŞTE MADALYA YAĞMURU

Egeli güreşçiler 2025'te Avrupa Şampiyonası'nda madalyalara ambargo koydu. Türkiye'ye kadınlar güreşinde ilkleri yaşatan Yasemin Adar Yiğit ve Buse Tosun Çavuşoğlu, Slovakya'da nisan ayında düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda çifte madalya kazandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde mindere çıkan Balıkesirli sporcu Yasemin Adar, 76 kilogramda gümüş madalya aldı. Ülkemize daha önce 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlar güreşinde tarihinin ilk olimpiyat madalyasını getiren, 7 Avrupa, 2 Dünya şampiyonluğu kazanan 33 yaşındaki sporcu, Slovakya'da final sonrasında ayakkabılarını mindere bırakarak başarılarla dolu kariyerine nokta koydu.

Avrupa ve Dünya şampiyonu olan, 2024 Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya alıp Yasemin Adar'dan sonra ilki başaran İzmirli Buse Tosun Çavuşoğlu, aynı şampiyonada 68 kilogramda üçüncülüğü elde etti. Kariyerinde daha önce 2022'de Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olan Manisa Akhisarlı Kerem Kamal, Slovakya'daki Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 63 kilogramda altın madalya kazandı. Kerem Kamal, Avrupa şampiyonluklarını ikiledi.

BENGİSU VE TUNA TARİH YAZDI

İzmirli ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı, 2018'de başladığı dünyanın en zorlu 7 açık deniz kanalı geçişi olan Okyanus Yedilisi (Ocean's 7) etaplarını 2025'te tamamlayarak ilki başardı. 19 Temmuz'da İskoçya-İrlanda arasındaki etabın en zorlu parkuru olan Kuzey Kanalı'nı 10 saat 48 saniyede geçen Bengisu, 3 Ağustos'ta Japonya'da Honshu ile Hokkaido arasındaki Tsugara Kanalı'nda 57,5 kilometrelik mesafeyi 14,5 saatte yüzdü. Bengisu Avcı, böylelikle Ocean's 7'yi bitiren ilk ve tek Türk oldu.

2025'in haziran ayında İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni solo olarak yüzerek geçen ilk otizmli sporcu olan 22 yaşındaki Tuna Tunca, eylül ayında da Avrupa ile Afrika kıtalarını ayıran Cebelitarık Boğazı'nı yüzüp tarih yazdı. Tuna, Cebelitarık Boğazı'nı yüzerek aşan dünyadaki ilk otizmli sporcu olmayı başardı.

MUĞLALI EMİRCAN OKÇULUKTA DÜNYANIN ZİRVESİNDE

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli okçusu Emircan Haney, Çin'de ekim ayında düzenlenen 2025 Okçuluk Dünya Kupası'nda erkekler makaralı yayda altın madalyaya ulaşıp dünya şampiyonu oldu. Muğla Yatağan'da yetişip 9 yaşında başladığı okçulukta ülkemizin gururlarından olan 24 yaşındaki sporcu, kente büyük gurur yaşattı.

KUBİLAY'DAN KEMER KOLEKSİYONU

Profesyonel boksta namağlup UBO (Uluslararası Boks Organizasyonu) Avrupa, UBO Dünya, WBC (Dünya Boks Konseyi) Ortadoğu şampiyonu olup 3 kemeri elinde bulunduran 31 yaşındaki Muğla Fethiyeli sporcu Kubilay Alcu, 2025'te kariyerinin 19'uncu zaferiyle dördüncü kemerine ulaştı. Kubilay Alcu, 2025'in eylül ayında memleketi Fethiye'de kendisi gibi yenilgisiz Brezilyalı rakibi Luciano Falcao'yu yenerek WBF Dünya şampiyonluğu kemerini kazandı.

SÖRFTE PARLADI

Rüzgar sörfünde daha önce U13 ve U15 kategorisinde Avrupa ve Dünya şampiyonlukları ile adını duyuran İzmirli milli sporcu Parla Kabasakal, Fransa'da 24-31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen IQFoil Youth & Junior Dünya Şampiyonası'nda U15 Kızlar Kategorisi'nde şampiyon olarak Türkiye'ye tarihi bir gurur yaşattı. Milli sörfçü U17 Kızlar Kategorisi'nde ise dünya üçüncüsü oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de kasım ayında düzenlenen Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 19 yaşındaki İzmirli milli sporcu Elif Ceren Şanlı, aynı zamanda turnuvada en iyi kadın dövüşçü ödülüne de layık görüldü.