2025 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda Çeyrek Finaller Başlıyor

Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Polonya, İtalya, Belçika, Bulgaristan, ABD, Çekya ve İran çeyrek finale yükseldi. Türkiye, dünya 1 numarası Polonya ile karşılaşacak.

Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turu maçları tamamlandı.

Başkent Manila'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda Türkiye, Polonya, İtalya, Belçika, Bulgaristan, ABD, Çekya ve İran çeyrek finale yükseldi.

Son 16 turunda alınan sonuçlar şöyle:

Türkiye-Hollanda: 3-1

Polonya-Kanada: 3-1

Arjantin-İtalya: 0-3

Belçika-Finlandiya: 3-0

Bulgaristan-Portekiz: 3-0

ABD-Slovenya: 3-1

Tunus-Çekya: 0-3

Sırbistan-İran: 2-3

Çeyrek final programı

Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek final maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

10.30 İtalya-Belçika

15.00 Polonya-Türkiye

25 Eylül Perşembe:

10.30 Çekya-İran

15.00 ABD-Bulgaristan

Organizasyon tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, dünya 1 numarası Polonya ile oynayacağı karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Şampiyonada yarı finaller 27 Eylül Cumartesi, üçüncülük ve final karşılaşması ise 28 Eylül Pazar günü yapılacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
