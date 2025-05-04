2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Şampiyonu A.Carraro Imoco Conegliano Oldu
İstanbul'da düzenlenen 2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde A.Carraro Imoco Conegliano takımı, Savino Del Bene Scandicci'yi 3-0 yenerek şampiyon oldu. Finalin ardından sezonun en değerli oyuncusu ve en iyileri de açıklandı.
İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde şampiyon İtalya'nın A.Carraro Imoco Conegliano takımı oldu.
2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde A.Carraro Imoco Conegliano ile Savino Del Bene Scandicci karşı karşıya geldi. Imoco, rakibini 25-16, 25-21, 25-19 setlerle 3-0 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı.
Karşılaşmayı FIVB Başkanı Fabio Azevedo, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve CEV Başkanı Roko Sikiric tribünden takip etti. Final karşılaşmasının ardından yapılan törende; üçüncü olan Numia Vero Volley Milano takımına madalyalarını TVF Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahim Yıldız takdim etti. İkinci olan Savino Del Bene Scandicci takımına madalyalarını TVF Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Aydınlar Eröğüt takdim etti.
Şampiyon olan A. Carraro Imoco Conegliano takımına madalyalarını TVF Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Mert, kupasını CEV Başkanı Roko Sikiric ve TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti.
Sezonun enleri de belli oldu
2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nin en değerli oyuncusu Isabelle Haak seçildi. Törende ayrıca sezon enleri de belli oldu.
2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin enleri şu şekilde:
En İyi Pasör: Alessia Orro
En İyi Pasör Çaprazı: Paola Egonu
En İyi Orta Oyuncular: Marina Lubian, Hena Kurtagic
En İyi Smaçörler: Gabi Guimaraes, Zhu Ting
En İyi Libero: Monica de Gennaro
Koç: Giovanni Guidetti - İSTANBUL