2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türk Hakemler Görev Alacak
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türk hakemler Kerem Baki, Yener Yılmaz ve Zafer Yılmaz görev yapacak, Murat Biricik ise hakem eğitmeni olarak görev alacak.
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türk hakemler; Kerem Baki, Yener Yılmaz ve Zafer Yılmaz görev yapacak. Murat Biricik de hakem eğitmeni olarak görev alacak.
Finlandiya, Polonya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Letonya'nın ev sahipliğinde 27 Ağustos - 14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket), 3 Türk hakeme görev verildi. Şampiyonada Kerem Baki, Yener Yılmaz ve Zafer Yılmaz görev yapacak. Ayrıca turnuvada Murat Biricik'in de FIBA hakem eğitmeni olarak görev alacağı belirtildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor