2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türk Hakemler Görev Alacak

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türk Hakemler Görev Alacak
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2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türk hakemler Kerem Baki, Yener Yılmaz ve Zafer Yılmaz görev yapacak, Murat Biricik ise hakem eğitmeni olarak görev alacak.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türk hakemler; Kerem Baki, Yener Yılmaz ve Zafer Yılmaz görev yapacak. Murat Biricik de hakem eğitmeni olarak görev alacak.

Finlandiya, Polonya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Letonya'nın ev sahipliğinde 27 Ağustos - 14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket), 3 Türk hakeme görev verildi. Şampiyonada Kerem Baki, Yener Yılmaz ve Zafer Yılmaz görev yapacak. Ayrıca turnuvada Murat Biricik'in de FIBA hakem eğitmeni olarak görev alacağı belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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