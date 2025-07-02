2025 ASES Türkiye Şampiyonası Devam Ediyor: Düzce'de Genç Okçular Hedefte

2025 ASES Türkiye Şampiyonası Devam Ediyor: Düzce'de Genç Okçular Hedefte
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Düzce'de düzenlenen 2025 ASES Türkiye Şampiyonası'nın 3. günü, U15, U18 ve U21 kategorilerindeki genç sporcuların büyük bir azimle hedeflerini vurmasıyla devam ediyor. Aileler de tribünlerde çocuklarına destek veriyor.

2025 ASES Türkiye Şampiyonası'nın 3. günü, Şıralık Şehir Stadı'nda tüm coşkusuyla devam ediyor.

Okçuluk Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapan Düzce'de U15, U18 ve U21 kategorilerinde yarışan genç sporcular, büyük bir azimle hedefi vurmaya devam ediyor. Sporcular hedefleri bir bir vurup şampiyon olmak için yarışırken, tribünlere gelen aileler de çocuklarına destek veriyor. Okçuluk tutkusunun Düzce'de zirveye çıktığını belirten Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, "Tribünlerdeki destek ve sahadaki mücadele, Düzce'yi sporla buluşturuyor" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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