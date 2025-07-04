2025 ASES Türkiye Okçuluk Şampiyonası Sona Erdi

2025 ASES Türkiye Okçuluk Şampiyonası tüm kategorilerdeki final atışlarıyla sona erdi.

Düzce Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Okçuluk Federasyonunca Düzce Belediyesinin desteğiyle Düzce Şehir Stadı'nda düzenlenen şampiyonada 140 kulüpten 400 sporcu mücadele etti.

Şampiyonanın 5. gününde finale yükselen tüm kategorilerdeki sporcular atışlarını yaptı.

Final atışlarının ardından dereceye giren bazı sporculara madalya ve kupaları, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Türkiye Okçuluk Federasyonu Genel Sekreteri Sirer Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Derece yaparak Türkiye Okçuluk Milli Takım seçmelerine katılma hakkı kazananlar ise itiraz süresinin sona ermesinin ardından açıklanacak.