2025 Ahmet Göksu Özel Voleybol Turnuvası Ankara'da Düzenlenecek

Zeren Spor Kulübünün ev sahipliğinde 2025 Ahmet Göksu Özel Voleybol Turnuvası, uluslararası bir katılımla Ankara'da gerçekleştirilecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Türk voleyboluna büyük katkılarda bulunan merhum Ahmet Göksu'nun adıyla 2024 yılında ilki yapılan Ahmet Göksu Özel Voleybol Turnuvası, bu yıl ikinci kez Selim Sırrı Tarcan Zeren Spor Salonu'nda 23-28 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Turnuvada mücadele edecek takımlar şunlar:

Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor Eker, Maritza Plovdiv (Bulgaristan), SC Potsdam (Almanya), KS DevelopRes Rzeszow (Polonya)