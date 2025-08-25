2025-2026 Voleybol Sezonu Takviminde Değişiklik

2025-2026 Voleybol Sezonu Takviminde Değişiklik
Türkiye Voleybol Federasyonu, Vodafone Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nin 2025-2026 sezonu için takviminde değişiklik yaptı. İlk devre tarihleri yeniden düzenlendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından Vodafone Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nin 2025-2026 sezonu için takvim değişikliğine gidildi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Yönetim Kurulu'nun ulusal liglerle ilgili aldığı karar nedeniyle 1. devre tarihleri yeniden düzenlendi. Buna göre Sultanlar Ligi'nin ilk devresi, 12 Ekim-21 Aralık tarihlerinde oynanacak. Efeler Ligi'nin ilk devresi ise 25 Ekim-27 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Liglerdeki 2. devre tarihlerinde ise değişiklik yapılmadı. Daha önce duyurulduğu üzere Sultanlar Ligi'nin 2. yarısı, 3 Ocak 2026 - 14 Mart 2026 tarihleri arasında, Efeler Ligi'nin 2. yarısı da 11 Ocak 2026 - 22 Mart 2026 tarihleri arasında düzenlenecek.

AXA Sigorta Kupa Voley'de de takvim değişikliğine gidildi. Kupada kadınlar grup müsabakaları 7-8-9 Ekim 2025, erkekler grup müsabakaları 20-21-22 Ekim 2025 tarihlerine alındı. - İSTANBUL

