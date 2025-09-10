2024 Nimet Üyken Basın Ödülleri Sahiplerine Teslim Edildi
Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen 2024 Yılı Nimet Üyken Basın Ödülleri, Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen törenle sahiplerine takdim edildi. Törende, basın mensuplarına ödüller verildi ve gazeteci Nimet Üyken'in hayatı kısa bir video ile anıldı.
Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından organize edilen 2024 Yılı Nimet Üyken Basın Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.
Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen törene, TJK Genel Sekreteri Gülnur Gülerce ve üyelerin yanı sıra basın mensupları katıldı.
Gazeteci Nimet Üyken'in hayatının anlatıldığı kısa bir video gösterimiyle başlayan törende, basın mensuplarına haber, röportaj ve araştırma dallarında ödüller verildi.
Anadolu Ajansı Diyarbakır Bölge Müdürlüğünden Mehmet Sıddık Kaya, "Diyarbakır'da 9 yılda 2 bin 350 özel öğrenci atla terapi merkezinden yararlandı" haberiyle birincilik ödülüne layık görüldü.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor