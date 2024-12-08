Üye Girişi
Haberler
İsrail'den Şam'a hava saldırısı: Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye

"Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye"

 Suriye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Baas rejimine ait bayrak indirildi

En çok bu görüntü Esad'ı üzecek! Putin, yeni Suriye'ye çabuk alıştı

 Suriye'de köşeye sıkışan Rusya, Türkiye'den yardım istedi

Suriye'de köşeye sıkışan Rusya, Türkiye'den yardım istedi
Suriye'de kaybeden sadece Esad değil! Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü

Kaybeden sadece Esad olmadı! Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü

2024 Extreme Kupası Finali Bolu'da Gerçekleşti

2024 Extreme Kupası Finali Bolu'da Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 2024 Extreme Kupası'nın finali Bolu'da yapıldı. Yarışlarda TR1 ve TR2 kategorilerinde 13 araç ve 26 sporcu mücadele etti.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 2024 Extreme Kupası'nın finali olan 5. ayak yarışları Bolu'da yapıldı.

Bolu Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü (BOLOFF) Çakmaklar Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda TR1 ve TR2 kategorilerinde 13 araç ve 26 sporcu yarıştı.

İki gün süren yarışlarda kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:

TR-1:

1. Uğur Kabal-Mesut Karaaslan

2. Emre Avcı-Eray Avcı

3. Can Özkurt-Seyfullah Tahir

TR-2:

1 . Cihan Çelikten-Adem Yılmaz

2. Atilla Çakır-Şenal Coşkun

3. Oğuz Kağan Öztürk-Gökhan Yalçın

Kaynak: AA / Zafer Göder - Spor
img

Rusya ülkesini terk eden Esad'ın verdiği son talimatı açıkladı
img

Bu iki kare 6 ay arayla çekildi
img

Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİ İZLE! Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni canlı izleme linki var mı? SÜPER LOTO SONUÇLARI 8 Aralık 2024 Pazar Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! 9 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Altın Kelebek Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta? Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni hangi kanalda? SİVASSPOR GALATASARAY maçı kaç kaç bitti? Sivasspor Galatasaray maçı geniş özeti! Golleri kim attı? Bein Sports CANLI izle! Bein Sports 1-2-3 kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Eyüpspor-Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor Samsunspor geniş maç özeti! KAYSERİSPOR ALANYASPOR MAÇI CANLI HD İZLE | Kayserispor Alanyaspor maçı şifresiz izleme linki! SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor Galatasaray maçı şifresiz, HD izleme linki Instagram çöktü mü? 8 Aralık Instagram'a neden girilmiyor? Yarın okullar tatil mi? 9 Aralık Pazartesi okullar tatil edilecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.