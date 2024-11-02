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2024 Akdeniz Off-road Kupası İçin Start Verildi

2024 Akdeniz Off-road Kupası İçin Start Verildi
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Adana'da düzenlenen 2024 Akdeniz Off-road Kupası için seremonik start gerçekleştirildi. 40 sporcunun mücadele edeceği yarış, yarın sabah başlayacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Adana'da düzenlenen 2024 Akdeniz Off-road Kupası için seremonik start yapıldı.

TOSFED, Akdeniz Motorsporları ve Off-road Spor Kulübü tarafından Spor Toto ve Adana Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle organize edilen etkinliğin start seremonisi Çatalan Köprüsü'nde gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın start vermesinin ardından araçlar, Örcün Kamp alanına geçti.

Yarın sabah 10.00'da başlayacak 2024 Akdeniz Off-road Kupası'nda, 40 sporcu 20 araçla mücadele edecek.

TOSFED Adana İl Temsilcisi Şendağ Öztoprak, AA muhabirine, yarışları kazasız bitirmek istediklerini söyledi.

Kendisinin de tek kadın olarak yarışmalarda mücadele edeceğini belirten Öztoprak, şunları kaydetti:

"Yarın sabah ilk yarışlarımız başlayacak. Öğleden sonra da kupa törenimiz olacak. Bütün halkımız organizasyona davetlidir. Bu yarışları kaçırmamaları gerekiyor. Resmi olarak Adana'da ilk kez böyle bir yarışma yapılacak. Adanalıların bu yarışmayı görmesi gerekiyor, heyecanlı bir yarış olacak. Bu tür yarışmaların devamının gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz."

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Spor
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