Zirvede Ronaldo var! İşte 2023'ün en çok kazanan 10 futbolcusu
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Forbes, 2023 yılında en çok kazanan futbolcular listesini yayımladı. Cristiano Ronaldo, listede rakiplerine büyük fark atarak zirvede yer aldı. Ronaldo'yu Lionel Messi ve Neymar takip ederken, listeye Karim Benzema, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Mohamed Salah, Sadio Mane, Kevin De Bruyne ve Harry Kane gibi isimler de dahil oldu. Ronaldo'nun kazancı 247 milyon euro olarak açıklandı.
Forbes, 2023 yılında en çok kazanan futbolcular listesini hazırladı. Dünya yıldızı 10 futbolcunun bulunduğu listenin zirvesinde Cristiano Ronaldo yer aldı.
MESSI'YE FARK ATTI
Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo en yakın rakibi Lionel Messi`ye büyük fark atarak listenin zirvesinde yer almayı başardı.
İşte 2023 yılının en çok kazanan futbolcuları;
10) HARRY KANE - 34 MİLYON EURO
9) KEVIN DE BRUYNE - 37 MİLYON EURO
8) SADIO MANE - 49 MİLYON EURO
7) MOHAMED SALAH - 50 MİLYON EURO
6) ERLING HAALAND - 55 MİLYON EURO
5) KARIM BENZEMA - 100 MİLYON EURO
4) KYLIAN MBAPPE - 104 MİLYON EURO
3) NEYMAR - 106 MİLYON EURO
2) LIONEL MESSI - 128 MİLYON EURO
1) CRISTIANO RONALDO - 247 MİLYON EURO