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Zirvede Ronaldo var! İşte 2023'ün en çok kazanan 10 futbolcusu

Forbes, 2023 yılında en çok kazanan futbolcular listesini yayımladı. Cristiano Ronaldo, listede rakiplerine büyük fark atarak zirvede yer aldı. Ronaldo'yu Lionel Messi ve Neymar takip ederken, listeye Karim Benzema, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Mohamed Salah, Sadio Mane, Kevin De Bruyne ve Harry Kane gibi isimler de dahil oldu. Ronaldo'nun kazancı 247 milyon euro olarak açıklandı.