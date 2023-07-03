2023 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Ulusal Takım Havuzu Satranç Genel Kampı Başladı

2023 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Ulusal Takım Havuzu Satranç Genel Kampı, Ankara'da başladı. Kampta 7-18 yaş arası 140 sporcu bulunuyor. Kampta satranç dersleri, turnuvalar, kültür-sanat gezileri, seminerler ve eğlenceli aktiviteler düzenlenecek.

2023 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Ulusal Takım Havuzu Satranç Genel Kampı, Ankara'da başladı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çabuk Fatma Hanım KYK Kadın Öğrenci Yurdu'nda 8 Temmuz Cumartesi gününe kadar 14 antrenör gözetimde devam edecek kampta, Satranç Ulusal Takım Havuzu'ndaki 7-18 yaş arası 140 sporcu bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Federasyon Başkanı Gülkız Tulay, bilgilendirme toplantısıyla başlayan kampta satranç derslerinin yanı sıra turnuvalar da düzenleneceğini aktardı.

Tulay, kampta kültür-sanat gezileri, seminerler ve eğlenceli aktivitelerin de yapılacağını sözlerine ekledi.