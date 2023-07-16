2023 İpek Yolu Rallisi Moskova'da Son Buldu

2023 İpek Yolu Rallisi, Moskova'daki Kızıl Meydan'da sona erdi. Yarışta motosiklet, otomobil ve kamyon kategorilerinde birincilik elde eden ekipler belirlendi. Toplamda 5.228 kilometrelik bir mesafeyi kapsayan rallide, Rusya, Belarus, Çin ve Türkmenistan gibi 20'den fazla ülke ve bölgeden katılımcılar yer aldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen İpek Yolu Rallisi'nin ödül töreninde araçlarını kullanan Kuşak ve Yol Takımı'nın Çinli sürücüsü Hou Hongning, kopilot Shen Xin ve Rus mekaniker Sergey Krenev, 15 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Meng Jing/Xinhua)

MOSKOVA, 16 Temmuz (Xinhua) -- 2023 İpek Yolu Rallisi Cumartesi akşamı Moskova'daki Kızıl Meydan'da sona erdi.

Dokuz gün süren yarışların ardından Ilya Shcheglov motosiklet kategorisinde birinci oldu. Sürücü Andrey Rudskoy ve kopilot Dmitry Karpov otomobil kategorisinde birinciliği elde etti. Belarus MAZ-SPORTauto'dan sürücü Sergey Vyazovich, kopilot Pavel Garanin ve mekaniker Andrey Kragelsky kamyon kategorisinde şampiyonluğunu kazandı.

Çinli sürücü Hou Hongning, kopilot Shen Xin ve Rus mekaniker Sergey Krenev'den oluşan "Kuşak ve Yol" ekibi kamyon kategorisini beşinci sırada tamamladı.

İpek Yolu Rallisi 2009'dan bu yana düzenleniyor. 6 Temmuz'da Kazan'da başlayan bu yılki etkinlikte, 93 ekip Rusya'nın 13 bölgesinden geçerek Moskova'ya giden dokuz etapta yarıştı.

Toplamda 5.228 kilometrelik bir mesafeyi kapsayan 2023 İpek Yolu Rallisi'nde aralarında Rusya, Belarus, Çin ve Türkmenistan'ın da bulunduğu 20'den fazla ülke ve bölgeden katılımcılar yer aldı.