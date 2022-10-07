2022'nin en çok kazanan futbolcusu Kylian Mbappe oldu! Listede çok büyük sürprizler var

Paris Saint-Germain ile yeni bir sözleşmeye imza atan Kylian Mbappe, 128 milyon dolar ile 2022 yılının en çok kazanan futbolcusu oldu. Listenin zirvesinde 8 yıl sonra ilk kez Cristiano Ronaldo veya Lionel Messi kalmadı. Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland ise listede ilk kez kendisine yer buldu.

İş dünyasının ünlü dergisi Forbes, 2022 yılında en çok kazanan futbolcuları açıkladı. Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe damga vurdu.

8 YIL SONRA ZİRVE EL DEĞİŞTİRDİ

Forbes'un açıkladığı listede Paris Saint-Germain'in yıldızı, yılda 128 milyon dolarlık kazancıyla zirveye oturdu. Cristiano Ronaldo veya Lionel Messi ise 8 yıl sonra ilk kez zirvede yer bulamadı.

MESSI VE RONALDO SIRA DÜŞTÜ

Paris Saint-Germain'de forma giyen Messi 120 milyon dolarlık kazancıyla 2. oldu. Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo ise 100 milyon dolar ile listede 3. sıraya yerleşti. Manchester City'de top koşturan Erling Haaland ise listede ilk kez kendisine yer buldu.

Forbes'un açıkladığı 2022'nin en çok kazanan ilk 10 futbolcusu şöyle: