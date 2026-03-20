20 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı, Macaristan'da şampiyon oldu

Güncelleme:
20 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı, Macaristan'daki Imre Baracsi Memorial Uluslararası Turnuvası'nda 4 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak takım halinde birinci oldu.

Türkiye Güreş Federasyondan yapılan açıklamaya göre Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonda 20 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı 4 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak takım halinde zirvede yer aldı.

Turnuvada 50 kiloda Nil Aktaş, 53 kiloda Remziye Karadağ, 68 kiloda Elif Şevval Kurt ve 76 kiloda Sude Naz Çamoğlu altın madalya kazandı. 72 kiloda Eylem Engin gümüş madalya elde ederken 62 kiloda ise Özdenur Özmez bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
