20 maçtır yenilmiyorlar! Fenerbahçe'nin rakibini yakından tanıyalım

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde eşleştiği Belçika takımı Union Saint-Gilloise'nin bu sezonki Avrupa macerasını yakından inceliyoruz.

20 MAÇTIR YENİLMİYORLAR

Belçika ekibi, bu sezon Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi play-off turundan başladı. Union Saint-Gilloise bu turda Lugano'yu 2-0 ve 1-0'lık skorlarla mağlup etti ve Avrupa Ligi gruplarına kaldı. Union Saint-Gilloise, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamladı ve yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam etme hakkı kazandı. Belçika ekibi ligde ve Avrupa'da oynadığı son 20 maçı ise kaybetmedi.

FRANKFURT'U ELEDİLER

UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off turunda Eintracht Frankfurt ile eşleşen Union Saint-Gilloise, Alman ekibiyle sahasında 2-2 berabere kaldı. Belçika temsilcisi, deplasmanda ise Frankfurt'u 2-1 mağlup etti ve Konferans Ligi son 16 turuna yükselerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

LİGDE AÇIK ARA LİDER

Union Saint-Gilloise, ligde ise 26 maç sonunda 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 62 puan topladı. Union Saint-Gilloise, topladığı 62 puanla en yakın rakibine 8 puan fark atarak şu anda Belçika Ligi'nde lider durumda bulunuyor.