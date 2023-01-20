Süper Lig'e kalp dayanmaz! Yeni şampiyonluk oranları çok konuşulacak

Süper Lig'de 20. hafta maçları öncesi şampiyonluk oranları değişti. Güncellenen listede 1.90 ile Fenerbahçe ve Galatasaray'a bu sezon ilk kez aynı oran verildi.

20. hafta maçları öncesi Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Zirve yarışında çekişen Fenerbahçe ile Galatasaray'ın oranları eşitlendi.

İKİ FAVORİ BİRDEN

Şampiyonluk yolunda favori olarak gösterilen Fenerbahçe'nin oranı 1.80'den 1.90'a çıktı. Galatasaray'ın oranı ise 2.00'dan 1.90'a indi. Böylece Galatasaray Fenerbahçe ile zirveyi paylaştı. Ezeli rakiplerin, sezon başından bu yana ilk defa aynı basamakta yer alması sosyal medyada oldukça konuşuldu.

BEŞİKTAŞ TAKİPTE

Bu sezona istediği gibi başlayamayan ve çıkışa geçmesi beklenen Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı 8.50 olarak duyuruldu. Trabzonspor'un son oranı 14.00 olarak açıklandı. Başakşehir'e 16.00, Adana Demirspor'a 35.00, Konyaspor'a ise 80.00 oran belirlendi.