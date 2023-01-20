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Süper Lig'e kalp dayanmaz! Yeni şampiyonluk oranları çok konuşulacak

Spor Haberleri

Süper Lig'de 20. hafta maçları öncesi şampiyonluk oranları değişti. Güncellenen listede 1.90 ile Fenerbahçe ve Galatasaray'a bu sezon ilk kez aynı oran verildi.

20. hafta maçları öncesi Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Zirve yarışında çekişen Fenerbahçe ile Galatasaray'ın oranları eşitlendi.

İKİ FAVORİ BİRDEN

Şampiyonluk yolunda favori olarak gösterilen Fenerbahçe'nin oranı 1.80'den 1.90'a çıktı. Galatasaray'ın oranı ise 2.00'dan 1.90'a indi. Böylece Galatasaray Fenerbahçe ile zirveyi paylaştı. Ezeli rakiplerin, sezon başından bu yana ilk defa aynı basamakta yer alması sosyal medyada oldukça konuşuldu.

BEŞİKTAŞ TAKİPTE

Bu sezona istediği gibi başlayamayan ve çıkışa geçmesi beklenen Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı 8.50 olarak duyuruldu. Trabzonspor'un son oranı 14.00 olarak açıklandı. Başakşehir'e 16.00, Adana Demirspor'a 35.00, Konyaspor'a ise 80.00 oran belirlendi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Trabzonspor Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler

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Yorumlar (2)

YİGİT TÜRKALP:

GS:'' başarı için herşey mübahtır '' taktiğiyle şampiyon olabilir.kanıt olarak hemen hemen oynadığı tüm maçlar.Hakemlerde cabası.

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Selçuk Kartal:

Sat ev arabanı Beşiktaşa yatır köhne evini villayla değiştir Aboubakar gelsin 1 stoper 1 10 numara ile Beşiktaş 2 devrede 18 de 18 yapar .. Gol makinesi geliyor ..

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