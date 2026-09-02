Taranto 2026'da Türkiye'den 6 Madalya

20. Akdeniz Oyunları'nın (Taranto 2026) 13. gün sabah bölümünde yarışan Türk sporcular, cimnastikte birer altın ve bronz, kürekte bir gümüş, halter ve karatede 2'şer bronz madalya kazandı.

İtalya'nın Taranto kentindeki organizasyonun 13. gününde cimnastik, halter, karate ve kürek branşlarında madalya müsabakaları yapıldı.

Artistik cimnastikte Türkiye'yi temsil eden isimlerden Mehmet Ayberk Koşak, erkekler halka aletinde 14.250 puanla şampiyonluğa ulaştı.

Ferhat Arıcan ise 13.750 puanla erkekler kulplu beygir aletinde bronz madalya elde etti.

Milli kürekçiler Elis Özbay ile Derin Kumuk, kadınlar iki çifte kategorisinde 7 dakika 19.67 saniyelik dereceleriyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Halterde kadınlar 77 kiloda mücadele eden Tuğbanur Koz, koparmada 104 kilo, silkmede de 117 kilo kaldırarak 2 bronz madalya aldı.

Karatede erkekler kumite +84 kiloda tatamiye çıkan Uğur Aktaş, İtalyan Matteo Avenzini ile karşılaştığı bronz madalya maçını 7-6 kazandı.

Kadınlar kumite +68 kiloda da Fatma Çekiç, 3'üncülük mücadelesinde Yunan Kyriaki Kydonaki'yi 2-1 yenerek bronz madalyayı boynuna taktı.

Kaynak: AA