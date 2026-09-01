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Türkiye'den Taranto 2026'da 6 Madalya

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Akdeniz Oyunları'nın 12. gününde Türk sporcular halterde 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz; kürekte 2 gümüş ve karatede 1 gümüş madalya kazandı. Halterci Yusuf Fehmi Genç, silkmede rekor kırarak altın madalya elde etti.

20. Akdeniz Oyunları'nın (Taranto 2026) 12. gün sabah bölümünde yarışan Türk sporcular, halterde birer altın, gümüş ve bronz, kürekte 2 gümüş, karatede ise bir gümüş madalya kazandı.

İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen organizasyonun 12. gününde halter, karate ve kürek branşlarında madalya müsabakaları yapıldı.

Halterde erkekler 75 kiloda mücadele eden Yusuf Fehmi Genç, koparmada 153 kiloyla gümüş madalya aldı, silkmede ise 187 kiloyla şampiyona rekoru kırarak podyumun zirvesine çıktı.

Kadınlar 69 kiloda Nuray Güngör, silkmedeki 124 kiloluk kaldırışıyla bronz madalyayı boynuna taktı. Nuray, koparmadaki üç hakkında da başarısız oldu.

Milli kürekçilerden Enver Erman, 7 dakika 18.87 saniyelik derecesiyle erkekler tek çifte, Ahmet Ali Kabadayı da 7: 27.43'lük derecesiyle erkekler hafif kilo tek çifte kategorisinde gümüş madalya aldı.

Karatede ise erkekler kumite 60 kiloda tatamiye çıkan Burak Özdemir, finalde karşılaştığı Kosovalı Islam Selmani'ye yenilerek gümüş madalya elde etti.

Kaynak: AA
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