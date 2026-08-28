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Akdeniz Oyunları'nda okçulukta 3 madalya

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- Dünya Yenihayat, Elif Berra Gökkır ve Gizem Özkan'dan oluşan Okçuluk Klasik Yay Kadın Milli Takımı, altın madalya kazandı Milli okçular, oyunları 3 madalyayla tamamladı

Türkiye, 20. Akdeniz Oyunları'nda (Taranto 2026) okçuluk branşında birer altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.

İtalya'nın Taranto kentindeki organizasyonun sekizinci gününde, okçulukta madalya müsabakaları yapıldı. Milli okçular, oyunları takımlarda kazandığı 3 madalyayla tamamladı.

Dünya Yenihayat, Elif Berra Gökkır ve Gizem Özkan'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı, finalde Fransa'yı 5-3 yenerek altın madalya elde etti.

Mete Gazoz ve Dünya Yenihayat'ın yer aldığı Klasik Yay Karışık Milli Takımı, finalde Fransa'ya mağlup olarak gümüş madalya aldı.

Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Berkay Akkoyun'dan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı ise üçüncülük karşılaşmasında İtalya'yı 6-0 yenerek bronz madalya kazandı.

Bireyselde madalya müsabakasına çıkan tek milli okçu olan Elif Berra Gökkır, üçüncülük mücadelesinde İspanyol Paula Alvarez Gonzalez'e mağlup oldu.

Kaynak: AA
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