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Türkiye'nin 1000. Madalyası Zeynep'ten

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- Türkiye'nin Akdeniz Oyunları tarihindeki 1000. madalyası Zeynep Yetgil Kamal'dan geldi Milli güreşçi, kadınlar 53 kiloda şampiyonluğa ulaşarak tarihi madalyayı kazandırdı

Türkiye'nin Akdeniz Oyunları tarihindeki 1000. madalyası, milli güreşçi Zeynep Yetgil Kamal'dan geldi.

İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nın (Taranto 2026) beşinci gününde Zeynep Yetgil Kamal, kadınlar 53 kilo finalinde mindere çıktı.

Milli güreşçi, finalde İspanyol rakibi Carla Jaume Soler'i teknik üstünlükle 10-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Zeynep Yetgil Kamal'ın altın madalyası, Türkiye'nin Akdeniz Oyunları tarihindeki 1000. madalyası olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, Taranto 2026 öncesinde Akdeniz Oyunları'nın 19 organizasyonunda 384 altın, 269 gümüş ve 314 bronz olmak üzere toplam 967 madalya kazanmıştı.

Milli güreşçi, elde ettiği madalyayla Türkiye'nin Akdeniz Oyunları tarihindeki önemli kilometre taşlarından birine imza attı.

Kaynak: AA
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