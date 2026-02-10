Haberler

2. Türk Kayak Kupası, 18 Şubat'ta Uludağ Kayak Merkezi'nde düzenlenecek

Güncelleme:
Türk Devletleri Teşkilatı, 2. Türk Kayak Kupası'nın 18 Şubat'ta Uludağ Kayak Merkezi'nde gerçekleştirileceğini açıkladı. Etkinlik, Türk dünyasında iş birliğini güçlendirirken, kış sporlarının gelişiminde de önemli bir rol oynayacak.

Türk Devletleri Teşkilatı, 2. Türk Kayak Kupası'nın Uludağ Kayak Merkezi'nde düzenleneceğini duyurdu.

Türk Devletleri Teşkilatının açıklamasına göre büyük slalom disiplinindeki organizasyon, 18 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilecek. 18-25, 26-45 ile 46 yaş ve üzeri kategorilerinde yapılacak yarışmanın başvuruları, 12 Şubat'ta sona erecek.

Etkinlik, Türk dünyasında iş birliğini güçlendirmeyi ve kış sporlarının gelişimini desteklemeyi amaçlıyor.

Organizasyon, Türk Kayak Merkezleri Birliği üyesi olan Uludağ, Amirsoy, Şahdağ, Şimbulak, Erciyes, Palandöken, Tufandağ ve Oi-Qaragai kayak merkezleri tarafından, Türk Devletleri Teşkilatı himayesinde ortaklaşa yapılıyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
