Üye Girişi
Haberler

2. Runkara Yarı Maratonu'nda Hüseyin Can ve Kenyalı Daisy Jeptoo Kimeli zafer elde etti

2. Runkara Yarı Maratonu'nda Hüseyin Can ve Kenyalı Daisy Jeptoo Kimeli zafer elde etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da düzenlenen 2. Runkara Yarı Maratonu'nda erkeklerde Hüseyin Can, kadınlarda ise Kenyalı Daisy Jeptoo Kimeli birinciliği kazandı. Yarışa 46 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcu katıldı. Yarış boyunca bazı yönlendirme aksaklıkları yaşansa da, organizasyon başarılı bir şekilde tamamlandı.

2. Runkara Yarı Maratonu'nu, erkeklerde Hüseyin Can, kadınlarda ise Kenyalı Daisy Jeptoo Kimeli kazandı.

Startı Başkent Millet Bahçesi'nde verilen, 21, 10 ve 5 kilometre mesafelerindeki yarışa, 46 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcu katıldı.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümüne denk gelen koşunun startını, Milli Savunma Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu ve Şuay Alpay, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik verdi.

Yarışmayı organize eden Dazspor'un yakın zamanda hayatını kaybeden kurucusu Victoria Vera Blyth'in de anıldığı mücadele, başladığı gibi Başkent Millet Bahçesi'nde tamamlandı.

Erkeklerde ilk 3, Türk atletlerden oluştu. ???????Hüseyin Can, 1 saat 7 dakika 13 saniyelik süresiyle ipi göğüsledi. Ersin Tekal 1.07.26'lık derecesiyle 2'nci, Azat Demirtaş 1.09.08'lik zamanıyla 3. sırayı aldı.

Kadınlarda ise bitişe 1 saat 15 dakika 11 saniyede gelen Kenyalı Daisy Jeptoo Kimeli kürsünün zirvesine çıktı. Bir diğer Kenyalı Elida Jelimo Korir (1.15.15) 2'nci, Derya Kunur (1.24.32) 3. oldu.

10 kilometre yarışını erkeklerde Faslı Oussama Cherragui, kadınlarda ise Gamze Bulut Duvar kazandı.

5 kilometrelik eğlence koşusuna, dünya ve Avrupa 3'üncülüğü bulunan milli pentatlet İlke Özyüksel de katıldı.

Öte yandan özellikle 10 kilometre yarışında mücadele eden bazı sporcular, yönlendirme konusundaki aksaklıklar yüzünden parkuru karıştırdı. Kimi koşucular bitiş çizgisine ters yönden geldi.

Söz konusu kişilerin mağduriyeti, hakemler ve zaman tutma ekibi tarafından telafi edilmeye çalışıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Hüseyin Can Etkinlik ankara Yaşam Spor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 31 ildeki 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek

Büyük operasyon başlıyor! 3 bin 400 şirket izaha davet edilecek

 Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur

"750 TL vermezsen sonun Suriye gibi, Filistin gibi olur"

 Polis memurunu sırtından 7 kez bıçaklayan saldırganın 33 suç kaydı çıktı

Polis memurunu 7 kez bıçaklayan saldırganla ilgili isyan ettiren detay
Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı 10 santimi bulacak

Meteoroloji uyardı: Kış bastırıyor, kar yağışı 10 santimi bulacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Roblox çöktü mü? 13 Ekim Roblox ne zaman açılacak? Roblox neden açılmıyor? Masterchef Nigar elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Akın elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Emre elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Nevzat elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Zübeyde elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef'te kim elendi? Masterchef 13 Ekim'de kim gitti, eleme adayları kim? Masterchef canlı yayın! 13 Ekim Masterchef canlı izle! Masterchef eleme adayları kimler? İstanbul'a ne zaman kar yağacak 2025? İstanbul kar yağışı hangi ay başlar? İzmir su kesintisi sorgulama! 13 Ekim İzmir su kesintisi olan yerler neresi? İzmir su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.