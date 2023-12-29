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2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı

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İtalyan ekibi Stella Azzurra'da forma giyen 2 metre 31 cm'lik genç, gerekli kas kütlesine ulaşamayınca basketbol kariyerine son vermek zorunda kaldı.

Uzun boyuyla bütün dünyanını dikkatini çeken ve bir süre önce İtalyan ekibi Stella Azzurra'ya transfer olan Robert Bobroczky, kariyerini henüz yolun başındayken noktalamak zorunda kaldı.

2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı

GEREKLİ KAS KİTLESİNE ULAŞAMADI

Aşırı zayıflık ve kas gelişimindeki yetersizlik nedeniyle sık sık sakatlıklar yaşayan Robert, gerekli kas kitlesine ulaşamayınca 20 yaşında basketbol kariyerini bitirdi. Henüz çocuk yaştayken büyük umutlar vaat eden gencin hikayesinin bu şekilde sonlanması sevenlerini üzdü.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

Altay Bozkurt:

BU NE ABI ?? TAM BIR CIZGI FILM KAREKTERI GIBI ! BISIKLET TEKERLEGININ TELI GIBI INCECIK : ))

Yanıtla51
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