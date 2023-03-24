2 Maçlık hasret son buldu! Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas'ı rahat geçti

THY EuroLeague 30. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, sahasında Zalgiris Kaunas ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler sahadan 87-79 galibiyetle ayrılarak 2 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Temsilcimiz, bu sonuçla bu sezonki 18. zaferini aldı.

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 30. hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Zalgiris Kaunas'ı 87-79 mağlup etti.

DEVREYİ ÖNDE KAPATTIK

Sarı-lacivertliler, dış atışlardan 4'te 4 isabetle oynadığı ve Guduric'in 11 sayı kaydettiği ilk periyodu 22-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Dorsey ve Jekiri ile skor üreten Fenerbahçe'ye Polonora'nın 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste kaydettiği basketlerle yanıt veren Zalgiris, 16. dakikada farkı 1 sayıya indirdi. Kalan bölümde toparlanarak farkı çift hanelere çıkaran Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 46-35 önde girdi.

HATA YAPMADILAR

Dördüncü çeyreğin başında sert savunma uygulayarak rakibinin kolay sayı bulmasına izin vermeyen ve hücumda da Dorsey ile etkili olan Fenerbahçe Beko, 35. dakika içinde farkı 15 sayıya kadar çıkardı. Çabuk toparlanan Zalgiris, bitime 58 saniye kala farkı 4 sayıya çekti. Sarı-lacivertliler, son bölümde kaydettiği kritik basketlerle karşılaşmadan 87-79 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko: Calathes 2, Guduric 14, Hayes-Davis 19, Booker 3, Motley 13, Jekiri 13, Dorsey 15, Edwards, Tarık Biberovic 8

Zalgiris: Dimsa, Brazdeikis 10, Ulanovas 7, Smits 18, Hayes 12, Taylor 11, Lekavicius 7, Birutis 7, Polonara 6, Butkevicius 1, Lukosiunas

1. Periyot: 22-16

Devre: 46-35

3. Periyot: 65-55

Maç sonucu: Fenerbahçe Beko 87-79 Zalgiris Kaunas