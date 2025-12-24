2. Lig ekibi Aliağa FK, gözünü Süper Lig'e diken Iğdır'dan puanı 90'da aldı
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında 2. Lig ekibi Aliağa FK, 1. Lig ekibi Iğdır FK ile 90. dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında 1. Lig ekibi Iğdır FK ile 2. Lig ekibi Aliağa FK karşı karşıya geldi. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti.
ALİAĞA FK PUANI 90'DA KAPTI
Süper Lig'e çıkma yolunda emin adımlarla devam eden Iğdır FK'nin gollerini 38. dakikada Özder Özcan ile 73. dakikada Dorin Rotariu attı. Aliağa FK'nin golleri ise 37. dakikada Veli Çetin ve 90. dakikada Ahmet İlhan Özek'ten geldi.
PUANLAR PAYLAŞILDI
Bu sonuçla birlikte iki takım da gruplara 1 puanla start verdi. Grupta gelecek hafta Iğdır FK, deplasmanda Eyüpspor'un konuğu olacak. Aliağa FK, kendi sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.