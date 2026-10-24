2. Lig'de Beyaz Grup'ta 8. hafta maçları oynandı, Kırmızı Grup'ta bir maç eksik kaldı

2. Lig'de Beyaz Grup'ta 8. hafta maçları oynandı, Kırmızı Grup'ta bir maç eksik kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 2. Lig'de Beyaz Grup'ta 8. hafta maçları oynandı, Kırmızı Grup'ta ise 8. hafta bir maç dışında tamamlandı. Haftanın sonuçları arasında Ankaraspor-GMG Kastamonuspor 5-1 ve Ankara Demirspor-Ekinciler İskenderunspor 7-0 yer aldı.
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 8. hafta maçları yapıldı. Kırmızı Grup'ta ise 8. hafta bir maç dışında tamamlandı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup
Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 0-2
Sebatspor-Muşspor: 3-2
Ankaraspor- Gmg Kastamonuspor : 5-1
Hatayspor-Efor Çay Erbaaspor: 0-3
Çorluspor 1947-Menemen FK: 1-1
Güzide Gebzespor-Somaspor: 4-1
Adana Demirspor-İnegöl Kafkasspor: 0-1
Aliağa Futbol-68 Aksaray Belediyespor: 2-1
ISBAŞ Isparta 32-Seza Çimento Elazığspor: 3-4
Kırmızı Grup
Karacabey Belediyespor-AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 3-1
Serikspor-Kütahyaspor: 0-2
Ankara Demirspor-Ekinciler İskenderunspor: 7-0
Sultan Su İnegölspor-Adana 01 FK: 1-1
52 Orduspor FK-Beyoğlu Yeni Çarşı: 5-4
MKE Ankaragücü-KCT 1461 Trabzon FK: 2-2
Sakaryaspor-Erzincan Futbol: 1-3