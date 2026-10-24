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2. Lig'de Beyaz Grup'ta 8. hafta maçları oynandı, Kırmızı Grup'ta bir maç eksik kaldı

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Nesine 2. Lig'de Beyaz Grup'ta 8. hafta maçları oynandı, Kırmızı Grup'ta ise 8. hafta bir maç dışında tamamlandı. Haftanın sonuçları arasında Ankaraspor-GMG Kastamonuspor 5-1 ve Ankara Demirspor-Ekinciler İskenderunspor 7-0 yer aldı.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 8. hafta maçları yapıldı. Kırmızı Grup'ta ise 8. hafta bir maç dışında tamamlandı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup

Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 0-2

Sebatspor-Muşspor: 3-2

Ankaraspor- Gmg Kastamonuspor : 5-1

Hatayspor-Efor Çay Erbaaspor: 0-3

Çorluspor 1947-Menemen FK: 1-1

Güzide Gebzespor-Somaspor: 4-1

Adana Demirspor-İnegöl Kafkasspor: 0-1

Aliağa Futbol-68 Aksaray Belediyespor: 2-1

ISBAŞ Isparta 32-Seza Çimento Elazığspor: 3-4

Kırmızı Grup

Karacabey Belediyespor-AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 3-1

Serikspor-Kütahyaspor: 0-2

Ankara Demirspor-Ekinciler İskenderunspor: 7-0

Sultan Su İnegölspor-Adana 01 FK: 1-1

52 Orduspor FK-Beyoğlu Yeni Çarşı: 5-4

MKE Ankaragücü-KCT 1461 Trabzon FK: 2-2

Sakaryaspor-Erzincan Futbol: 1-3

Kaynak: AA
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