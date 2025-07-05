2 kırmızı kart, 2 VAR'dan dönen gol ve son anlarda gelen goller! Kazanan PSG

2 kırmızı kart, 2 VAR'dan dönen gol ve son anlarda gelen goller! Kazanan PSG
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde PSG, Bayern Münih'i 2-0 yenerek yarı finale çıktı.

ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçında Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile Alman devi Bayern Münih, Mercedes-Benz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İLK YARIDA GOL YOK

İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yönettiği mücadelenin ilk yarısı Bayern Münih'in üstün oyunuyla devam etse de karşılaşmanın ilk devresi golsüz sona erdi.

PSG SON ANLARDA ARADIĞI GOLLERİ BULDU

78. dakikada Desire Doue'nin golüyle PSG 1-0 öne geçerken, 90+6. dakikada Paris Saint-Germain, Dembele'nin fileleri havalandırmasıyla skoru 2-0'a getirdi.

2 kırmızı kart, 2 VAR'dan dönen gol ve son anlarda gelen iki gol! Kazanan PSG

MAÇI 9 KİŞİ TAMAMLADI

PSG, 82. dakikada William Pacho ve 90+2. dakikada Lucas Hernandez kırmızı kart görmesiyle Fransız ekibi 9 kişi kaldı.

PENALTI İPTAL OLDU, PSG YARI FİNALDE

90+8. dakikada Bayern Münih penaltı kazandı. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Taylor, penaltıyı iptal etti ve mücadele Fransız ekibinin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Luis Enrique'nin öğrenceleri adını yarı finale yazdırdı. PSG, yarı finalde Real Madrid - Borussia Dortmund maçının galibiyle karşılaşacak.

MUSIALA SAKATLANDI

Maçın ilk yarısında üzücü bir sakatlık yaşandı. 45+3. dakikada ceza sahası içinde yaşanan bir pozisyonda Jamal Musiala ve PSG kalecisi kaleci Donnaruma çarpışırken ve Musiala yerde kaldı. Ayak bileğinden ciddi sakatlık yaşayan 22 yaşındaki oyuncu için hemen sağlık ekipleri sahaya girerek müdahale etti. Sedye ile sahayı terk etmek zorunda kalan Musiala ile bazı oyuncuların gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Muhittin Böcek'in eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında karar verildi

Muhittin Böcek'in eski gelini hakkında karar verildi
Muhittin Böcek için tutuklama talebi

Muhittin Böcek için tutuklama talebi
3 başkanın daha gözaltına alınmasının ardından Özel'den zehir zemberek sözler

CHP lideri Özel'den zehir zemberek sözler! Açık açık tehdit etti
Ömer Çelik'ten Özel'in sözlerine sert yanıt: Demokratik alanı tehdit eden sözleri yok hükmündedir

AK Parti'den jet hızında yanıt! En az Özel kadar sert konuştu
Bade İşçil tatile toplu taşıma ile gitti

Ünlü oyuncu tatile İETT otobüsüyle gitti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çarpıcı iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı

Bomba iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.