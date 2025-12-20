2 kırmızı, 3 gol! Dev maçta kazanan Liverpool

Premier Lig'in 17. haftasında Tpttenham ile Liverpool karşı karşıya geldi. Tottenham'ın ev sahipliğindeki mücadeleyi Liverpool, 2-1 kazandı.

DEV MAÇTA 3 GOL

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Alexander Isak ve 66. dakikada Hugo Ekitike kaydetti. Tottenham'ın tek golünü 83. dakikada Richarlison kaydetti.

TOTTENHAM 2 KIRMIZI KÖRDÜ

Tottenham'da Xavi Simons, 33. dakikada VAR incelemesi sonrası direkt kırmızı kartla, Cristian Romero ise 90+3. dakikada ikinci sarı kart ile oyun dışında kaldı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Liverpool, puanını 29'a yükselterek üst üste ikinci zaferini aldı. Üst üste ikinci yenilgisini alan Tottenham, 22 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasıında Liverpool, son sıradaki Wolverhampton'u ağırlayacak. Tottenham, Crystal Palace'a konuk olacak.