Haberler

2 kırmızı, 3 gol! Dev maçta kazanan Liverpool

2 kırmızı, 3 gol! Dev maçta kazanan Liverpool
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Premier Lig'in 17. haftasında Liverpool, deplasmanda 9 kişi kalan Tottenham'ı 2-1 mağlup etti.

  • Liverpool, Tottenham'ı 2-1 mağlup etti.
  • Tottenham'da Xavi Simons ve Cristian Romero kırmızı kart gördü.
  • Liverpool'un puanı 29'a yükseldi, Tottenham'ın puanı 22'de kaldı.

Premier Lig'in 17. haftasında Tpttenham ile Liverpool karşı karşıya geldi. Tottenham'ın ev sahipliğindeki mücadeleyi Liverpool, 2-1 kazandı.

DEV MAÇTA 3 GOL

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Alexander Isak ve 66. dakikada Hugo Ekitike kaydetti. Tottenham'ın tek golünü 83. dakikada Richarlison kaydetti.

TOTTENHAM 2 KIRMIZI KÖRDÜ

Tottenham'da Xavi Simons, 33. dakikada VAR incelemesi sonrası direkt kırmızı kartla, Cristian Romero ise 90+3. dakikada ikinci sarı kart ile oyun dışında kaldı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Liverpool, puanını 29'a yükselterek üst üste ikinci zaferini aldı. Üst üste ikinci yenilgisini alan Tottenham, 22 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasıında Liverpool, son sıradaki Wolverhampton'u ağırlayacak. Tottenham, Crystal Palace'a konuk olacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Savcılığa ifade veren Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Suç işlemedim

Sadettin Saran'dan olay yaratacak ilk sözler: Başkaları gibi kaçmayız
Kendini böyle savundu! İşte Sadettin Saran'ın savcılık ifadesi

Kendini böyle savundu! İşte Sadettin Saran'ın savcılık ifadesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran maç sonunda Fenerbahçeli taraftarların çağrısına cevapsız kalmadı

Maç sonuna damga vuran anlar
'Çift maaş alıyorum' diyen Sırrı Sakık'tan Meclis tarihine geçecek öneri

"Çift maaş alıyorum" diyen Sakık'tan Meclis tarihine geçecek öneri
Kocasının marketten aldıklarını görünce çemkiren kadına büyük tepki var

Kocasının aldıklarını görünce çemkiren kadına büyük tepki var
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
Sadettin Saran maç sonunda Fenerbahçeli taraftarların çağrısına cevapsız kalmadı

Maç sonuna damga vuran anlar
'Baba tahliye' mesajı paylaşan 13 yaşındaki çocuk yeniden tutuklandı

Akranının başını taşla ezen 13 yaşındaki çocuğun özgürlüğü kısa sürdü
Kübra Par, Alevilerle ilgili sözlerinden dolayı özür diledi

Kübra Par, Alevileri ayaklandıran sözleri için geri adım attı
Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isme daha yakalama kararı
Bakan Kurum duyurdu! İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne geçerli başvuru sayısı

Bakan Kurum duyurdu! İşte 500 bin konutta geçerli başvuru sayısı
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
Film sahnelerini aratmayan anlar, polis böyle etkisiz hale getirdi

Film sahnelerini aratmayan anlar, polis böyle etkisiz hale getirdi
Desteklediği takımın maçını izlemeye gitti, sinirlerine hakim olamamanın bedelini ağır ödedi

Maç izlemeye gitti, sinirlerine hakim olamamanın bedelini ağır ödedi
Dertleri define değil! Ferhat gibi dağları deldiler, gören şaştı kaldı

Sebebi şaşırtıcı! Ferhat gibi dağları deldiler
title