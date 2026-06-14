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Dünya Kupası'nda 24 yıl sonraki ilk maç Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda izlendi

Dünya Kupası'nda 24 yıl sonraki ilk maç Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda izlendi
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A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynadığı maç, Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan izlendi. Yüzlerce futbolsever, tarihi ve doğal güzellikler eşliğinde maç heyecanını yaşadı.

A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynadığı maç, Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan takip edildi.

Dev ekranda yayınlanan Avustralya-Türkiye Dünya Kupası karşılaşması, futbolseverleri tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda bir araya getirdi.

Deniz manzarasıyla dikkati çeken tarihi antik tiyatro, sabahın erken saatlerinden itibaren maçı izlemek isteyen vatandaşlarla dolmaya başladı. Kaş'ın simge yapılarından biri olan Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda toplanan yüzlerce futbolsever, Dünya Kupası heyecanını tarihi ve doğal güzelliklerin iç içe geçtiği atmosferde yaşadı.

Kaş Uluslararası Film Festivali kapsamında düzenlenen etkinlik, spor ve kültürü aynı noktada buluştururken, 2 bin yıllık tarihi mekanda oluşan atmosfer, renkli görüntülere sahne oldu.

Vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'na destek vermek için sabahın ilk ışıklarıyla alana akın etti.

Kaynak: AA / Talip Demirci
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