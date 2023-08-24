1984 Salihlispor, transferde dikkat çeken isimlerle güçlendi

Manisa Süper Amatör Küme'nin yeni ekibi 1984 Salihlispor, yaptığı 6 transfer ile dikkat çekti. İbrahim Sarı yönetimindeki takım, Cengiz Kuş, Çağan Aydın, Burak Örün, Yunus Öztekin, Veli Yeşiltaş ve Yazay İlten'i renklerine bağladı.

Manisa Süper Amatör Küme'nin yeni ekibi 1984 Salihlispor, yaptığı 6 transfer ile dikkat çekti.

Bu yıl Manisa Süper Amatör Küme'ye iddialı bir şekilde başlangıç yapmak isteyen İbrahim Sarı yönetimindeki 1984 Salihlispor, transferde dikkat çeken isimlerle anlaşmaya vardı. Yeşil beyazlı ekip; Cengiz Kuş, Çağan Aydın, Burak Örün, Yunus Öztekin, Veli Yeşiltaş ve Yazay İlten'i renklerine bağlayıp, kadrosunu güçlendirdi. Yeni transferler, kendilerini yeşil-beyaz renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ettiklerini belirten 1984 Salihlispor Başkanı Emre Okta, "Yaptığımız bu transferlerle 1984 Salihlispor olarak, Süper Amatör Lig'de şampiyonluğu ne kadar çok istediğimizi göstermiş olduk. Yeni oyuncularımıza takımımıza hoş geldin diyor, başarılar diliyorum" dedi. - MANİSA