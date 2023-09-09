1984 Muşspor Sebat Gençlik'i 2-0 mağlup etti
TFF 3. Lig'in ilk haftasında 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Sebat Gençlik'i 2-0 mağlup etti. Maçta Furkan Gedik ve Efe Karaoğlu'nun attığı gollerle 1984 Muşspor galip geldi.
TFF 3. Lig'in ilk haftasında 1984 Muşspor sahasında karşılaştığı Sebat Gençlik'i 2-0 mağlup etti.
Hakemler: Erdal Yılmaz xx, Coşkun Yalçın xx, Fatih Yüzbaşı xx
1984 Muş Spor: Egeberk Gabel, Efe Karaoğlu, Muhammet Fatih Yıldırım, Osman KocaağaKadir Yazıcı, Kadir Torbacı, Mahsun Çapkan, (Bertuğ Başdemir dk. 71), Kaan Güdü, (Mehmet Aslanboğa dk. 90+2) Ahmet Abdullah Çakmak, (Uğur İkikardeş dk. 76), Furkan Gedik, (Yusuf Yıldırım dk. 76), İlker Avşar (Ömer Çetinbaş dk. 90+1)
Sebat Gençlik: Onur Bilgin, Murat Kanoğlu, Emrah Çırak, Fahrettin Bıyıklı, Burak Can Akıncı, Ali Alperen Çelik, (Bertan Özkan dk. 57), Caner Çolak, (Rıdvan Bingöl dk. 74), Tayfun Çulha, Veysel Sönmezsoy (Emir Uzun dk. 56), Adnan Gülen (Burak Civelek dk. 85), Önder Selimoğlu (Gökdeniz Kazaz dk. 74)
Goller: Furkan Gedik (dk. 2), Efe Karaoğlu (dk. 49) (1984 Muşspor)
Sarı kartlar: Kadir Yazıcı, Mahsun Çapkan, Efe Karaoğlu (1984 Muşspor), Emrah Çırak, Bertan Özkan (Sebat Gençlik) - MUŞ