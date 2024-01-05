1969 Bilecik Spor Kulübü İzmirspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Bölgesel Amatör Lig temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü, zorlu İzmirspor maçı öncesi tüm hazırlıklarını tamamlarken, takımda morallerin yerinde olduğu görüldü.

Amatör Lig 4. Grup 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kütahya temsilcisi Tepecikspor'u 2-1 yenerek, adeta altın değerinde 3 puan alan 1969 Bilecik Spor Kulübü zorlu İzmirspor maçı öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. İstasyon Sentetik Sahası'ndan çift kale maçlar maçın hazırlıklarını tamamlayan 1969 Bilecik Spor Kulübünün yarında da ter idmanı yapması bekleniyor. 7 Ocak pazar günü İstasyon Sentetik Sahası'nda saat 14.00'da 9 haftadır yenilmeyen İzmirspor ile karışılacak olan kırmızı şimşekler morallerin yerinde olduğu görüldü. Mutlak 3 puan parolası ile sahaya çıkacak olan kırmızı şimşekler rakibini yenerek, düşme hattında rahat bir nefes almak istiyor.

Takımın taraftar grubu Belekoma Tayfa zorlu maç öncesi tüm sporseverleri maça davet ederek, ilk yarının son maçında tribünlerde takımı desteğe çağırdılar. - BİLECİK