1966 Edremitspor Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Spor
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2021-2022 sezonu Balıkesir Süper Amatör Lig İl birinciliği maçında 1966 Edremitspor ile Balıkesir Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.
BALIKESİR (İHA) - 2021-2022 sezonu Balıkesir Süper Amatör Lig İl birinciliği maçında 1966 Edremitspor ile Balıkesir Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi. Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı 1966 Edremitspor 1-0 kazanarak Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi.
1966 Edremitspor'a Bölgesel Amatör Lig'i getiren golü 66. dakikada Ali Tayfun Akbey attı. 1966 Edremitspor'u yaklaşık 3 bin seyirci destekledi. - BALIKESİR