1966 Edremitspor Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi - Haberler

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1966 Edremitspor Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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1966 Edremitspor Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi

2021-2022 sezonu Balıkesir Süper Amatör Lig İl birinciliği maçında 1966 Edremitspor ile Balıkesir Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.

BALIKESİR (İHA) - 2021-2022 sezonu Balıkesir Süper Amatör Lig İl birinciliği maçında 1966 Edremitspor ile Balıkesir Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi. Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı 1966 Edremitspor 1-0 kazanarak Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi.

1966 Edremitspor'a Bölgesel Amatör Lig'i getiren golü 66. dakikada Ali Tayfun Akbey attı. 1966 Edremitspor'u yaklaşık 3 bin seyirci destekledi. - BALIKESİR

1966 Edremitspor Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi

1966 Edremitspor Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi

1966 Edremitspor Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi

1966 Edremitspor Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi

1966 Edremitspor Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi

1966 Edremitspor Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi

1966 Edremitspor Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi

1966 Edremitspor Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi

1966 Edremitspor Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi

1966 Edremitspor Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi

1966 Edremitspor Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi

1966 Edremitspor Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi

1966 Edremitspor Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi

1966 Edremitspor Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi

1966 Edremitspor Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı / Spor

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Amatör Lig, Balıkesir, Spor, Haberler

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