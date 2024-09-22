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1922 Konyaspor ve Pazarspor Berabere Kaldı

1922 Konyaspor ve Pazarspor Berabere Kaldı
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TFF 3. Lig 3. Grup 3. hafta maçında 1922 Konyaspor, sahasında Pazarspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da etkili bir performans sergileyemedi.

TFF 3. Lig 3. Grup 3. hafta maçında 1922 Konyaspor sahasında Pazarspor ile 0-0 berabere kaldı.

Hakemler: Eren Gökmen, Mehmet Öcal, Batuhan Topçu

1922 Konyaspor: Ramazan Haklı, Yusuf Kılıç (Hüseyin Öztürk dk. 78), Kadir Doğukan, Mert Korkmaz, Oğuzhan Yılmaz, Mehmet Deveci, Emirhan Subaş (Samet Dağlı dk. 65), Kaan Satıoğlu (Ömer Doğru dk. 78), Enes Erol (Kadir Taşoğlu dk. 90+1), Berkay Sezer, Ahmet Özder (Muhammed Sak dk. 90+1)

Pazarspor: Salih Şenbaş, Furkan Yılgın, Ali Ekber Öz, Berkehan Biçer, Erhan Şengül (Sefa Tunç dk. 85), Esat Kabahel, Yavuz Alemdar, Bertan Özkan (Yusuf Mutlu dk. 46), Göktuğ Yılmaz, Emre Akgün (Aras Aydın dk. 30), Mustafa Sol (Şükrü Çiçek dk. 90+1)

Sarı kartlar: Emirhan Subaş, Mert Korkmaz, Samet Dağlı, Oğuzhan Yılmaz, Ahmet Özder (1922 Konyaspor), Bertan Özkan, Mustafa Sol, Göktuğ Yılmaz (Pazarspor) - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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