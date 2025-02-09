İranlı komutanlardan Hamaney'e çağrı: Nükleer silah fetvasını kaldırın

Hamaney fetvayı kaldırırsa, Orta Doğu kan gölüne döner
İzmir'de tsunami alarmı! Sahile mobil siren sistemleri kuruldu

AFAD bir şehri alarma geçirdi! Sahile dev sirenler yerleştirdiler
Silivri'de Ümit Özdağ'ı ziyaret eden Dervişoğlu: Hiçbir silah sahibine sadık değildir

Ümit Özdağ'ı ziyaret eden İYİ Parti liderinden iktidara net mesaj
'Öldüren' serumla ilgili bakanlıktan kritik açıklama: Bir faydası yok, dikkat etmezseniz...

"Öldüren" serumla ilgili bakanlıktan kritik açıklama

1922 Konyaspor ve Aliağaspor 1-1 Berabere Kaldı

1922 Konyaspor ve Aliağaspor 1-1 Berabere Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 3. Lig 3. Grup 19. hafta maçında 1922 Konyaspor, sahasında Aliağaspor ile 1-1 berabere kaldı. Goller Hasan Çelik ve Oğuzhan Yılmaz'dan geldi.

Nesine 3. Lig 3. Grup'un 19. hafta maçında 1922 Konyaspor, sahasında karşılaştığı Aliağaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Hakemler: Burak Doğru, Şeyhmus Baysal, Mehmet Zekat Yılmaz

1922 Konyaspor: Ramazan Haklı, Kadir Doğukan, Mert Korkmaz, Oğuzhan Yılmaz, Emirhan Subaşı (Fuat Duran dk. 46), Hüseyin Biber (Ömer Doğru dk. 46), Muhammed Kocatürk, Berkay Sezer (Hüseyin Öztürk dk. 83), Ahmet Karademir (Mehmet Deveci dk. 70), Yusuf Kılıç, Tuğrul Başkan (Alper Aşkın dk. 88)

Teknik Direktör: Çağdaş Çankaya

Aliağaspor: Ahmet Pekgöz, Oktay Kancı, Kadir Kurt, Kerem Paykoç, Hakan Demir, Muhammed Şahingöz (Mehmet Uysal dk. 64), Mustafa Saymak (Oğuzhan Yıldırım dk. 26), Berk Nizam (Eray Akar dk. 78), Ahmet Uzun (Malik Karaahmet dk. 78), Hasan Çelik (Erdem Gümüş dk. 64), Mehmet Gölbaşı

Teknik Direktör: Polat Çetin

Goller: Hasan Çelik (dk. 16) (Aliağaspor), Oğuzhan Yılmaz (dk. 59) (1922 Konyaspor)

Sarı kartlar: Ahmet Karademir, Semih Kocatürk (1922 Konyaspor), Mehmet Uysal (Aliağaspor) - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi
img

AFAD bir şehri alarma geçirdi! Sahile dev sirenler yerleştirdiler
img

İlk yarıda 2 gol var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara çekildi, vatandaşlar denizde yürüdü

Kar altında denizde yürüdüler
Canlı anlatım! İlk yarıda 2 gol var

İlk yarıda 2 gol var
Tehditler alan Sırp lider Vucic ölümden döndü

"Her gün 200 ölüm tehdidi alıyorum" diyen cumhurbaşkanı ölümden döndü
Üniversite sınavında hukuk fakültesi barajı 100 bine yükseltildi

Bu bölüm için artık ilk 100 bine girmek şart
Öcalan'dan terör örgütüne mektup: PKK'yı ben kurdum, ben dağıtıyorum

Öcalan'ın terör örgütüne yazdığı mektup basına sızdı
Afyonkarahisar'da tartışma yaratacak Burger King açılışı

Boykot falan dinlemeyip dualar eşliğinde Burger King açtılar

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.