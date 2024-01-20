1922 Konyaspor, Talasgücü Belediyespor'dan oyuncu transfer etti

1922 Konyaspor, Talasgücü Belediyespor'dan Mahmuthan Samet Acar'ı kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor'da ayrılık yaşandı. Sarı lacivertli takımın sezon başında Gümüşhanespor'dan transfer ettiği sol bek oyuncusu Mahmuthan Samet Acar, 1922 Konyaspor'a transfer oldu. Ligin ilk yarısında Talasgücü Belediyespor forması giyen 1996 doğumlu Mahmuthan Samet toplam 13 maçta forma giydi.

1922 Konyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "1922 Konyaspor'umuz, son olarak Talasgücü Belediyespor forması giyen 1996 doğumlu sol bek oyuncusu Samet Acar ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Samet Acar'a hoş geldin der, yeşil-beyaz forma altında başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ