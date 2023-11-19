1922 Konyaspor, Karaköprü'ye 3-0 mağlup oldu
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TFF 3. Lig 1. Grup'ta 11. hafta mücadelesinde 1922 Konyaspor, sahasında Karaköprü'ye 3-0 mağlup oldu. Maçta Karaköprü takımı Ali Sinan Gayla, Umut Dilek ve İbrahim Halil Kalay'ın attığı gollerle galip geldi.
TFF 3. Lig 1. Grup'ta 11. hafta mücadelesinde 1922 Konyaspor, sahasında Karaköprü'ye 3-0 mağlup oldu.
Hakemler: Çağatay Lakot, Gökmen Çambel, Mehmet Erdoğan
1922 Konyaspor: Mert Can Salık, Emirhan Kaya, Hüseyin Tüfekci, Mücahit Kaya (Bedirhan Çetin dk. 80), Ali Özdemir, Oğuzhan Uzun, Yunus Teke, Metehan Mollaoğlu, Çağdaş Şendur (Abdulsamet Kaya dk. 70), Tuğrul Başkan (Arda Kalkan (dk. 70), Osman Tokay
Karaköprü: Muhammet Özkan, Berkcan Aytaç (Emre Yıldırım dk. 79), Safa Ali Memnun, Mücahit Çakır (Burak Büyükkaya dk. 79), Muhammed Şahingöz, Yavuz Koç, Ali Sinan Gayla (İbrahim Halil Talay dk. 87), Fatih Dalgıç (Hakan Yılmaz dk. 79), Metin Yüksel, Umut Dilek, Emre Fırtına (Emir Dede dk. 85)
Goller: Ali Sinan Gayla (dk. 36), Umut Dilek (dk. 56), İbrahim Halil Kalay (dk. 90+3) (Karaköprü)
Sarı Kartlar: Mücahit Çakır, Fatih Dalgıç (Karaköprü), Mert Can Salık (1922 Konyaspor) - KONYA