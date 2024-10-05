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1922 Konyaspor, Çankaya SK'ya 2-1 Yenildi

1922 Konyaspor, Çankaya SK'ya 2-1 Yenildi
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TFF 3. Lig 3. Grup 5. hafta maçında 1922 Konyaspor, sahasında Çankaya Spor Kulübü'ne 2-1'lik skorla mağlup oldu. Maçta sinirli anlar yaşanırken, her iki takım da mücadeleci bir oyun sergiledi.

TFF 3. Lig 3. Grup 5. hafta maçında 1922 Konyaspor sahasında karşılaştığı Çankaya Spor Kulübü'ne 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Hakemler: Burak Doğru, Nesim Karenfil, Fatih Yüzbaşı

1922 Konyaspor: Ramazan Haklı, Şeyhmus Aksu, Yusuf Kılıç (Ata Karababa dk. 36), Kadir Doğukan, Oğuzhan Yılmaz, Mehmet Deveci, Kaan Satıoğlu, Kadir Taşoğlu (Tuğrul Başkan (dk. 46), Berkay Sezer (Muhammed Sak dk. 67), Ömer Doğru (Ahmet Özder dk. 67), Samet Dağlı (Emirhan Subaş dk. 80)

Çankaya SK: Kaan Çinkaya, Hüseyin Güngör, Burak Büyükkaya, Metehan Mertöz (Polat Abay dk. 71), Can Demir Aktav, Mete Han Genç, İbrahim Pekşen, Osman Eseller (Aykut Çeviker dk. 46), Emirhan Korkmaz (Salih Baştunçoğlu dk. 61), Alaatin Mumci (İsmail Kara dk. 71), Sinan Akaydin (Atakan Güner dk. 85)

Goller: Sinan Akaydin (dk. 44), Salih Baştunçoğlu (dk. 90+1) (Çankaya SK), Berkay Sezer (dk. 53)

Sarı kartlar: Şeyhmuş Aksu, Ata Karababa, Oğuzhan Yılmaz, Ahmet Özder (1922 Konyaspor), Osman Eseller, Demir Aktav (Çankaya SK) - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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