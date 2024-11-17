Üye Girişi
Haberler

1922 Konyaspor, 9 Maçlık Galibiyet Hasretine Son Verdi

1922 Konyaspor, 9 Maçlık Galibiyet Hasretine Son Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 11. haftasında Yozgat Bozokspor'u 2-1 yenerek galibiyet hasretine son veren 1922 Konyaspor, 9 maçta topladığı 3 puanla 15. sırada yer alıyor.

1922 Konyaspor, TFF 3. Lig 3. Grup'ta 11. haftasında evinde karşılaştığı Yozgat Bozokspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek 9 maç sonra kazandı.

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden 1922 Konyaspor, 2024-2025 sezonun ilk haftasında sahasında oynadığı Karabük İ.Y.'yi 2-0'lik skorla mağlup etti. Bu galibiyetin ardından yeşil-beyazlı ekip, çıktığı 9 lig maçında 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 3 puan toplayabildi. Söz konusu maçlarda kalesinde 15 gol gören Konya ekibi, 5 kez gol sevinci yaşadı. 3 puanla küme hattında 15. sırada bulunan 1922 Konyaspor, ligin 11. haftasında evinde karşılaştığı Yozgat Bozokspor'u Ahmet Özder ve Emirhan Subaş'ın golleriyle 2-1'lik skorla mağlup etti.

Bu galibiyetle yeşil-beyazlılar, 9 maç süren galibiyet hasretine son vererek ligdeki 2. galibiyetini aldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
ABD, Ukrayna'ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi

ABD'den Ukrayna'ya savaşın kaderini değiştirebilecek izin

 Malatya'da saman yüklü TIR devrildi: 1 polis şehit, 1 polis yaralı

Trafik polisleri devrilen tırın altında kaldı

 İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP'ye geçebilir

İşte istifası an meselesi olan Cemal Enginyurt'un yeni partisi
Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan skandal 'Kürdistan' çıkışı

Ahmet Davutoğlu'ndan skandal "Kürdistan" çıkışı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Başrolünde Brad Pitt'in olduğu "Truva" adlı filmde, ana vatanı Amerika kıtası olduğu için milattan önceki yıllarda Anadolu'da olması imkânsız olan ... Başrolünde Brad Pitt'in olduğu "Truva" adlı filmde, ana vatanı Amerika kıtası olduğu için milattan önceki yıllarda Anadolu'da olması imkânsız olan... 1902, 1903, 1904, 1905 ve 1906'da Nobel Edebiyat Ödülü'ne, 1901, 1902 ve 1909'da Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen ancak kazanamayan kimdir? Arthur Aron orana âşık olmasını sağlayan 36 soruan biri değildir? New York Stony Brook Üniversitesinden psikolog Dr. Arthur Aron tarafından 1997'de formüle edilen ve karşıdaki kişiye sorulup onun sorana âşık olması.. Farklı "kıta" tanımlarından hangisini doğru kabul edersek edelim, hangi ülke iki kıtada birden toprağı olan bir ülke değildir? Mısır, Rusya, Hindistan Lütfü Beykoz kimdir? Şehit polis Lütfü Beykoz kaç yaşında nereli? Ahmet Davutoğlu Kürditsan sözleri ne, ne dedi? Malatya'da tır kazasında şehit olan polis kim, kimliği açıklandı mı, adı ne? Mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin hormonunun yaklaşık yüzde 95'i insan vücudunda nerede üretilir? MasterChef'te bu sene kaç kaşık atıldı, kimlere kaşık atıldı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.