Milli para okçu Abdullah Yorulmaz, sporcu eşinin desteğiyle altın madalya peşinde

Denizli'de 19 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası bir süre yatağa bağımlı yaşayan, tedavisinin ardından başladığı okçulukta milli forma gururu yaşayan Abdullah Yorulmaz, kendisi gibi sporcu olan eşinin desteğiyle yeni altın madalyalar kazanmak için çalışıyor.

Para Okçuluk Milli Takımı sporcusu 43 yaşındaki Abdullah Yorulmaz, 2007 yılında Çardak ilçesinde motosikletiyle yaptığı kazanın ardından bedensel engelli oldu.

Yaklaşık 3 yıl yatağa bağımlı yaşayan Abdullah Yorulmaz, fizik tedavi sürecinin ardından yeniden sosyal hayata adapte olmaya başladı. Önce tekerlekli sandalye basketboluna ilgi duyan Yorulmaz, 2014 yılında okçuluğa yöneldi.

Bu süreçte kendisi gibi bedensel engelli olan Sevgi Yorulmaz ile evlenen Abdullah Yorulmaz, gayreti ve eşinin desteğiyle spor kariyerinde önemli başarılara imza attı.

Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çeşitli dereceler elde eden Abdullah Yorulmaz, milli takıma seçildi. Abdullah Yorulmaz, son olarak 23 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde İtalya'da düzenlenen Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası'nda makaralı yay erkek çiftler takım ve makaralı yay karışık takım kategorilerinde gümüş madalya kazandı.

Milli sporcu, 29 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde Çekya'da düzenlenecek Para Okçuluk Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için eşinin antrenörlüğünde hazırlıklarını sürdürüyor.

Hayata sporla tutundu

Abdullah Yorulmaz, AA muhabirine, geçirdiği kazanın ardından hayatının tamamen değiştiğini söyledi.

Uzun süre yatağa bağımlı kaldığını anlatan milli sporcu, spor sayesinde yeniden yaşama tutunduğunu ifade etti.

Basketbol ve okçuluk sayesinde hayatının bambaşka yere geldiğini anlatan Abdullah Yorulmaz, "Öz güvenim arttı. Daha rahat hareket edebiliyorum, sağlık sorunlarım daha düzeldi. Güçlendim, istediğim yere gidebiliyorum spor sayesinde. Önümüzdeki ay Çekya'da Avrupa Kupası var, orada altın madalyayı ülkemize kazandırmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Abdullah Yorulmaz, sporsuz bir hayat düşünemediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Akülü arabada gezen, öz güvensiz, sağlık sorunları yaşayan, kötü bir hayatım olacağını düşünüyordum. Ama şu an milli sporcuyum, yani yurt dışında ülkemi temsil ediyorum, bunların gururunu yaşıyorum. Aldığım madalyalar... Eşimle beraber 50'ye yakın madalyamız var yurt içinde ve yurt dışında. Güzel bir duygu. Yani ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum."

Hem hayat arkadaşı hem antrenörü

Sevgi Yorulmaz ise 3 yaşında yaşadığı bir sağlık sorunu nedeniyle felç kaldığını belirtti.

Eşi için İstanbul'dan Denizli'ye yerleştiğini ve onun sayesinde okçuluk sporuyla tanışıp milli formayı giydiğini anlatan Sevgi Yorulmaz, "Milli sporcu olduğu için sürekli kamplara gidiyordu. O gelmeyince 'Ben de başlayacağım ve seninle beraber kamplara gideceğiz.' dedim. Hırs yaptım, bir sene boyunca hiç durmadan çalıştım. Bir senenin sonunda gittiğim Türkiye Şampiyonası'nda beni milli takıma davet ettiler. Sekiz yıl boyunca milli takımda devam ettim. Dünya ve Avrupa şampiyonluğum, bir sürü madalyam var." ifadelerini kullandı.

Sevgi Yorulmaz, sağlık sorunları nedeniyle çok sevdiği okçuluk sporuna 2 yıldır ara verdiğini ancak eşine antrenörlük yaptığını sözlerine ekledi.